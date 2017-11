Luftgewehr-Teams der SG Kronach siegen

Beim dritten Rundenwettkampf waren alle fünf Mannschaften der SG Kronach im Einsatz. Die beiden Luftgewehrmannschaften gewannen, die drei Sportpistolen-Teams verloren.

Mit dem Luftgewehr gewann Kronach I gegen die Grenzlandschützen Fürth am Berg mit 1492:1474 Ringen; Kronach II war bei Pressig II mit 1404:1413 Ringen erfolgreich.

Mit der Sportpistole sah es nicht so erfreulich aus: Kronach I unterlag bei der SG Ebersdorf I mit 1028:1037 Ringen, Kronach II bei Lichtenfels II mit 753:789 Ringen, und auch Kronach III ging beim SV Hassenberg I mit 694:668 Ringen leer aus.

Die Ergebnisse (in Klammern Gesamtergebnis):



Luftgewehr, Gauoberliga 2

Kronach I 1492 (2977): Marc Jungkunz 380, Christian Herget 374, Tim Förster 371, Alina Müller 367.

Fürth am Berg I 1474 (4437): Alexander Engel 380, Jürgen Anders 370, Thomas Renner 367, Andreas Totz 357.



Gauklasse 3

Pressig II 1404 (2825): Joachim Schirmer 357, Michael Förster 351, Peter Reuth 349, Eduardo Juliano 347.

Kronach II 1413 (4152): Jan Biniszewski 371, Alexander Rösch 364, Daniel Höfner 344, Chiara Mitter 334.



Sportpistole, Gauoberliga

Ebersdorf I 1037 (3080): Jürgen Haas 272, Torsten Spickmann 271, Hans-Georg Rebhan 251, Georg Klug 243.

Kronach I 1028 (3052): Karl Dorsch 281, Karl Pfretzschner 266, Matthias Kümmet 255, Jochen Bauer 226.



Gauklasse

Lichtenfels II 789 (2310): Frank Fischer 271, Ralf Fischer und Roman Kunzelmann je 259.

Kronach II 753 (2286): Markus Eber 270, Steffen Rost 246, Heinrich Förster 237.



A-Klasse 2

Hassenberg I 694 (2133): Stefan Gold 239, Matthias Engel 238, Rainer Doppel 217.

Kronach III 668 (1398): Johannes Wunder 228, Andre Weiher 221, Birgit Rittmann 219. rch