Lucas-Cranach-Lauf wirft Schatten voraus

Lob vom Bürgermeister



Auf gute Resonanz stieß der Termin der ASC-Jahreshauptversammlung bei den Vereinsmitgliedern. Das Vereinslokal "Zur Krone" war gut gefüllt, als 1. Vorsitzender Franz Mairoser Bilanz über ein ereignisreiches Vereinsjahr zog. Er und seine Abteilungsleiter konnten auf zahlreiche Highlights zurückblicken. Nicht nur im sportlichen Bereich, auch im gesellschaftlichen Leben konnten wieder Akzente gesetzt werden. Er dankte besonders seiner Vorstandschaftsmannschaft für den gebrachten Einsatz.Bevor Marktrodachs Bürgermeister Norbert Gräbner dankte den Aktiven des ASC Marktrodach für das gezeigte Engagement. "Ihr seid bei vielen Veranstaltungen präsent und man spürt förmlich, dass ihr Spaß an der Sache habt. Es ist schön, mit euch an den Start zu gehen und gemeinsam mit euch zu trainieren. Ihr seid ein echtes Aushängeschild für den Markt Marktrodach", lobte das Gemeindeoberhaupt. Die Neuwahlen gingen reibungslos vonstatten. Das Gros des Vorstands stand für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung. Nur Rolf Reif bat um eine Pause und kandidiert deshalb nicht erneut. Tanja Reinhard wird zukünftig die Frau sein, die die Lücke im Vereinsausschuss schließt. Alle Kandidaten erhielten einen überzeugenden Vertrauensbeweis und wurden ohne Gegenstimmen in ihre Positionen gewählt.Nach den Wahlen stellte der alte und neue Vorsitzende Franz Mairoser die Pläne des Vereins für 2018 vor. Ein besonderes Highlight wird sicherlich wieder der Lucas-Cranach-Lauf werden, der am 10. Mai an der Festung Rosenberg stattfinden wird. Um das 25. Jubiläum entsprechend feiern zu können, wurden schon etliche Vorarbeiten geleistet. Dennoch bleibt noch viel zu tun, um das Lauf-Event erneut zu einem großen Erfolg werden zu lassen. Dass die Starterzahlen seit drei Jahren konstant über der 500er-Marke liegen, sei für den Verein kein Anlass sich zurückzulehnen. Vielmehr ist es Ansporn, die Attraktivität nochmals zu steigern."Der Lucas-Cranach-Lauf ist eine wunderbare Veranstaltung. Wir haben jede Menge positiver Rückmeldungen. Schon deshalb hat er diesen immensen Einsatz verdient. Wir wollen ihn weiterentwickeln und wachsen lassen. Dafür werden wir uns mit ganzer Kraft einsetzen", brachte es der 2. Vorsitzende Dieter Witterauf auf den Punkt. Der Erfolg der letzten Jahre kommt nach seiner Einschätzung nicht von ungefähr. Es sei vielmehr das Ergebnis gemeinsamer Arbeit. Um mehr Qualität gewährleisten zu können, hat man sich mit "Sissy Baumann runningConcepts" für den kommenden Event einen kompetenten Partner in der Zeitmessung ins Boot geholt. Überhaupt unterstützen viele bewährte Sponsoren erneut die Ausrichtung des Laufes. Darüber hinaus konnten aber auch noch zusätzliche Werbepartner gewonnen werden.Die Trainingsangebote auf den Originalstrecken, die seit Jahren im Vorfeld des Lucas-Cranach-Laufes fester Bestandteil der Vorbereitung sind, wird es auch 2018 geben. Nach den Osterferien sind vier Trainingstermine geplant. Treffpunkt ist immer mittwochs um 18.30 Uhr in Kronach am Festungsparkplatz. Erfahrene Läufer und Walker des ASC kümmern sich dann um Sportler. Nach dem Ausblick auf den wieder prall gefüllten Veranstaltungskalender für 2018 dankte der Vorsitzenden den Mitgliedern und den Förderern des Vereins ( www.asc-marktrodach.de ).