Lucas Cranach entwickelte seine Technik zur Marke

Elke Anna Werner legte in ihrem Fachvortrag anlässlich der Eröffnung der Austellung "Zeichnen in Cranachs Werkstatt" den Fokus auf die Linienführung in Zeichnungen und Gemälden Lucas Cranachs. "Die reduzierten Mittel der Linie vermögen es, den Betrachter in den Bann zu ziehen." Einflussgebend bei Lucas Cranach sei die Sandsteinskulptur "Johannes der Täufer" von Hans Hartlin gewesen, die der Maler seit Kindertagen kannte, denn sie war an der Stadtpfarrkirche angebracht. Der dynamische Faltenwurf findet sich wieder in Zeichnungen Cranachs, die aus seiner Zeit in Wien bekannt sind.



Auf Stil eingeschworen

Im Laufe seines Künstlerlebens entwickelte Cranach seine Technik zur Marke, in dem er seine Schüler und Mitarbeiter auf seinen Stil einschwor. Damit stellte er seine Künstlerpersönlichkeit hinter die Authentizität seiner Werkstatt zurück. "Statt eines großen Cranachs waren vier bis fünf kleine Cranachs aktiv", erläuterte Werner.

Seine Schüler kopierten die Arbeiten des Meisters und lernten von ihm, dynamisierte Bildtiefe und Räumlichkeit mittels Farbauftrag im Schichtprinzip zu erzeugen. 1520 erhielt die Werkstatt Cranach einen Großauftrag von Kardinal Albrecht von Brandenburg: die komplette Ausstattung der Stiftskirche von Halle mit Wandelaltären und Tafelbildern. Insgesamt 142 Kunstwerke fertigte die Werkstatt in nur drei bis vier Jahren an. Zwei Dinge seien an diesem Großprojekt bemerkenswert: Der Kardinal brachte mit seinem ausufernden Ablasshandel Luther gegen sich auf und setzte damit die Reformation in Gang. Die schnelle Ausführung des Auftrags war nur mit einer rationalisierten schnellen Arbeitsweise möglich. Cranach fertigte Präsentationszeichnungen im Maßstab 1:10 an, die wiederum kopiert wurden und als Vorlagen für die Mitarbeiter dienten. Durch die maßstabsgetreue Wiedergabe konnten Motive in der Entwurfsphase beliebig vertauscht werden.



Prozess der Vereinheitlichung

Der Hallenser Auftrag setzte den Prozess der Vereinheitlichung und Standardisierung zugunsten der Markenbildung "Lucas Cranach" erst richtig in Gang. Es entstand ein Standardrepertoire an geistlichen und profanen Themen bis hin zu standardisierten Porträtformaten.

Die Ausstellung gibt Aufschluss über die Rationalisierungsmechanismen bei Entwurf und Endausführung. Mehrere Zeichnungsgattungen werden gezeigt: Reinzeichnungen aus der Hand Cranachs für den Kunden, Kopien der Schüler, Werke mit eigenem künstlerischen Status, Entwurfszeichnungen und Pinselunterzeichnungen auf Gemälden. njm