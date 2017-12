Luca Kaiser setzt sich im Vorlesewettbewerb durch

Unlängst fand der jährliche Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen der Ritter- von-Spix-Mittelschule Höchstadt statt. Im Vorfeld hatte jede Klasse ihren Klassensieger ermittelt. Hierfür hatten die Kinder ihren Mitschülern einen Abschnitt aus ihrem jeweiligen Lieblingsbuch vorgelesen. Traditionell wird dieses Lieblingsbuch der eigenen Klasse auch per Buchreferat präsentiert.

Um den Schulsieger zu ermitteln, trafen sich alle vier Klassen mit den Siegern Katharina Carnecka (6a), Gizem Ygitoglu (6b), Michelle Eschbaum (6c) und Luca Kaiser (6d) sowie ihren Klassenlehrern in der vorbereiteten Aula der Schule. Der Wettbewerb umfasste zwei Runden. Für die erste Runde lasen die vier Teilnehmer eine geübte Textstelle aus einem selbst gewählten Buch. In der zweiten Runde musste ein unbekannter Text vorgelesen werden.

Gespannt folgten die Zuhörer den Lesern. Der Jury, bestehend aus den Deutschlehrern der vier Klassen, fiel die Entscheidung nicht leicht. Schulsieger wurde schließlich Luca Kaiser aus der Klasse 6d. Alle Leser der Endrunde erhielten eine Urkunde und Buchpreise, die von der Schule gestiftet wurden. red