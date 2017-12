Lose Ladung, kaputte Reifen

Bereits am frühen Mittwochmorgen trafen sich Beamte der Polizeiinspektion Ebern mit Kollegen des Schwerverkehrstrupps der VerkehrspolizeiSchweinfurt-Werneck und führten gemeinsam gezielte Schulbuskontrollen durch. Lediglich eine Beanstandung gab es zu verzeichnen. An einem Omnibus schaltete der Druckregler der Druckluftanlage nicht rechtzeitig ab. Nach der Kontrolle ging der Weg des Fahrzeugs daher direkt in die Werkstatt, damit die Druckluftanlage, welche den Bremsdruck und die Luftfederung speist, keinen Schaden nimmt. Kurios: Am Vortag war das Fahrzeug erst bei einer Prüforganisation zur Hauptuntersuchung.

Am späten Vormittag ging es weiter mit einer Kontrolle auf der B 279 bei Sendelbach. Zusätzlich beteiligte sich auch der Schwerverkehrstrupp der Verkehrspolizei Bamberg, so dass erstmals eine präsidialübergreifend gemeinsame Schwerverkehrskontrolle durchgeführt konnte. Entsprechend der gebündelten Fachkompetenz fielen auch die Ergebnisse aus.

So wurde beispielsweise festgestellt, dass ein Lkw-Fahrer keinen Nachweis über die Erlaubnis zum Gütertransport vorzeigen konnte. Ein weiterer Lkw wurde beanstandet, da im Massenspeicher aufgezeichnet war, dass streckenweise ohne Fahrerkarte gefahren worden war. Folge: Anzeige nach dem Fahrpersonalgesetz.



Umschlichten auf dem Holzlaster

Der Lenker eines Holzlasters aus dem Bayerischen Wald musste seine Ladung umschlichten, da er so ungünstig geladen hatte, dass trotz Spanngurte noch Holzstämme lose lagen und hätten verrutschen können. Eine Bußgeldanzeige sollte ihn künftig hoffentlich zu mehr Sorgfalt animieren. Erst nachdem er die Ladung schweißtreibend umgeschlichtet hatte durfte er weiterfahren.



Schrott nicht nur auf Ladefläche

Negativ fiel auch der Lkw-Zug eines regionalen Schrottverwertungsunternehmens auf. Beim Fahrer wurden Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Auch konnte bei Auswertung des Massenspeichers noch festgestellt werden, dass seitens der Firma noch niemals die vorhandenen Daten ausgelesen und gesichert wurden, so wie es der Gesetzgeber vorsieht. Daher wird Anzeige gegen Fahrer und Halter erstattet. Die verladenen Containermulden für den Schrott machten einen stark ungepflegten Eindruck. Bei genauerer Nachschau wurde auch festgestellt, dass diese keine entsprechende Prüfung aufwiesen, so wie es als Schutzvorschrift von der Berufsgenossenschaft gefordert wird. Dort wird man sich nach Eingang der Anzeige über ein entsprechendes Bußgeld Gedanken machen.

Besonders kurios war die Schilderung eines weiteren Lkw-Lenkers aus dem Bereich Nürnberg zu Beginn seiner Kontrolle, dass seine Fahrerkarte während der Fahrt aus dem Gerät ausgeworfen worden sei. Da am Gerät wohl tatsächlich ein Defekt oder eine nicht reparierte zurückliegende Manipulation vorlag, wird Anzeige ans zuständige Gewerbeaufsichtsamt erstattet.

Ein weiterer Brummi-Lenker aus Oberfranken hatte es bei der Abfahrtskontrolle wohl nicht so genau genommen. Beim Umrunden des Lkw fiel den Beamten auf, dass beide Reifen der Mittelachse des Sattelaufliegers erhebliche Schäden im Profil hatten. Bei genauerer Nachschau konnte festgestellt werden, dass die Schäden bis auf die Karkasse gingen und man die metallenen Gewebeeinlagen, in denen sich durch eindringendes Wasser bereits Rost gebildet hatte, sehen konnte. Für ihn war damit auch die Fahrt zu Ende. Vom firmeneigenen Werkstattdienst mussten zwei neue Reifen montiert werden. Zusätzlich wurden beim Fahrer noch Unregelmäßigkeiten bei Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

Eine rumänische Sattelzugmaschine mit Auflieger einer deutschen Spedition fiel wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten auf. Bei genauerer Betrachtung der Daten wurde festgestellt, dass der aus Rumänien stammende Fahrer mit dem Gespann ausschließlich zu Transporten innerhalb Deutschlands eingesetzt wird. Für diesen sog. Kabotageverkehr lag aber keine Genehmigung für das ausländische Unternehmen vor, weshalb Anzeige erstattet wird.