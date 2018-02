Lokalschau zum Jubiläum

Der Kleintierzuchtverein Marktschorgast wird heuer 80 Jahre alt. Zum Jubiläum ist am 1. und 2. Dezember eine Lokalschau geplant. Die Hauptlast der Vorbereitung wird in den bewährten Händen liegen. Denn in der Hauptversammlung im Landgasthof "Drei Kronen" wurde das Vorstandsteam einstimmig bestätigte. Vorsitzender bleibt Michael Greim, sein Stellvertreter Werner Feulner, Schriftführerin Claudia Lautenbacher und Kassiererin Annette Reichenbecher.

Dem Vorsitzenden ist nicht bange vor dem Jubiläum, weil er sich auf seine Helfer verlassen könne. An die Nieren geht Greim allerdings das Gerede, wonach der Verein zu viel Geld ausgebe. "Wenn, dann geschieht das für Investitionen und für die Mitglieder", sagte er. Laut Annette Reichenberger steht der Klub finanziell gut da.

Die Ausführungen der Zuchtwarte zeugten von einem regen Vereinsleben. Werner Feulner berichtete, dass im vergangenen Jahr 360 Bundesringe bestellt wurden. Der Trend geht klar in Richtung Hühner: "Ja, man hat halt jeden Tag sein Frühstücksei". Weiter führte er aus, dass die Jungzüchterin Alisa Greim für ihre Zwerg Amrocks mit einer Bezirksverbandsjugendprämie belohnt wurde. Vereinsmeister bei den Hühnern wurde Günter Kollerer mit seinen Zwerg Wyandotten. Jugendvereinsmeister bei den Kaninchen ist Anton Drechsel mit Kleinsilber blau.

"Bei den Senioren der ist Markus Kuhbandner Maß aller Dinge. Er wurde souverän Vereinsmeister mit seinen Alaska Kaninchen", hob Feulner hervor.

Jugendbeauftragte Gunda Weiß teilte mit, dass sich der Verein am Ferienprogramm des Marktes beteiligen wird. Auch Nistkästen würden gebaut.

Die Neuwahlen brachten noch folgendes Ergebnis: Jugendbeauftragte Gunda Weiß, Zuchtwarte Werner Feulner (Geflügel), Markus Kuhbandner (Kaninchen, neu), Siegfried Maisel (Hühner), Tätowiermeister Andrea Greim, Zuchtbuchführer Klaus Müller, Revisoren: Renate Gimpl und Hans Tischhöfer, Ausschussmitglieder: Bernd Müller, Andrea Greim, Günter Kollerer und Justus Tischhöfer. Bruno Preißinger