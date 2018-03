Lokalmatador läuft zu Hochform auf

Schwürbitz — Einen Teilnehmerrekord verzeichnete der TV Schwürbitz bei der 6. Auflage des Oozünderlaufs. 153 Athleten gingen bei besten Laufbedingungen an den Start. Den Hauptlauf über neun Kilometer, zwei Runden um und durch Schwürbitz, gewann der Schwürbitzer und für den TV 48 Coburg startende Alexander Finsel (M40) in 28:56 Minuten. Auf Rang 2 landete M50-Sieger Andreas Neuwald vom SV Bergdorf/Höhn in einer Zeit von 30:04 Minuten. Beide waren ihren Konkurrenten haushoch überlegen.

Bei den Frauen siegte Sophia Franz vom TSV Staffelstein in 34:23 Minuten überlegen vor Kathrin Werner (Run-and-Bike-Team Coburg), die in der Altersklasse W30 triumphierte. Dritte und Siegerin der W40 wurde Petra Kurpanik vom TSV Staffelstein. Den vierten Platz belegte Christine Schrenker vom TV 48 Coburg (Siegerin W50), die als Triathletin unmittelbar vor dem Start noch 50 Kilometer Rennradtraining absolvierte.

Zahlenmäßig stark besetzt war der Bambinilauf über 300 Meter, bei dem die Kinder mit viel Eifer und Einsatz unter den Anfeuerungen ihrer Eltern und Großeltern über die Ziellinie rannten. Auch beim Lauf der Klassen U10/U12 über 800 Meter zeigten einige Athleten ihr Lauftalent. In der Klasse MU10 über 800 Meter hieß der Sieger Anton Schulz vom TV 48 Coburg, der Tim Müller vom Gastgeber keine Siegchance ließ. Bei den gleichaltrigen Mädchen hieß die Siegerin Lena Kurpanik vom TSV Staffelstein. In der U12 gewannen Angelina Steblau (TSV Mönchröden) und Noah Möller (TSV Staffelstein).

Eine Überraschung gab es in den Klassen U14 über 1600 Meter, denn Katrin Schäfer vom TSV Mönchröden war schneller als der gleichaltrige Sieger bei den Jungen, Hannes Jäger vom TSV Staffelstein. In der MU16 unterstrich Hendrik Herrmann (TSV Mönchröden) wieder einmal sein Talent, er siegte hochüberlegen in 5:50 Minuten. Den Sieg beim Lauf über 4000 Meter ließ sich der Bad Staffelsteiner Michael Kühnlein in 16:23 Minuten nicht nehmen. Bei den Frauen triumphierte seine Vereinskollegin Anna Pfeiffer. Zweite wurde Kerstin Fischer-Mahr vom TSV Sonnefeld.

Erstaunlich schnell unterwegs war Peter Wenzel, der als Nordic-Walker in der Altersklasse M65 die zehn Kilometer in 1:10 Stunden zurücklegte. Einen wesentlichen Anteil an der gelungenen Laufveranstaltung leisteten die hauptverantwortlichen Organisatoren Björn Härtel und Kurt Herbicht, die sich auf ihren Mitarbeiterstab verlassen konnten.