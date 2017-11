Löschdrachen feiern mit allen

Die "Pressiger Löschdrachen" feiern erstmalig im Landkreis Kronach mit einem Fackelzug der gesamten Kinderfeuerwehren aus dem Landkreis Kronach ein "Glühweinfest". Erstmalig findet dieses Jahr eine Fackel-Nachtwanderung der Kinderfeuerwehren statt. Am Freitag, 17. November wird man vom Dorfplatz in Eila um 18 Uhr starten. Der Weg führt von Eila mit Fackelbeleuchtung zum Feuerwehrgerätehaus nach Pressig. Im Anschluss lädt die Kindergruppe der FF Pressig, die "Löschdrachen", herzlich zu ihrem Glühweinfest ein. Dabei versteht sich der Glühwein alkoholfrei, dies sei erwähnt, nicht dass jemand glaubt, hier bekämen Kinder Alkohol.



Auch andere Kinderfeuerwehren

Vielmehr führt die FF Pressig dieses Glühweinfest schon zum wiederholten Male mit Erfolg durch, so dass man sich entschlossen hat, daran auch andere Kinderfeuerwehren teilhaben zu lassen. Nach der Fackel- Nachtwanderung ist gemütliches Beisammensein im Feuerwehrhaus Pressig. Es gibt Kinderpunsch und Stockbrot, das am romantischen Lagerfeuer zubereitet wird. Es soll einfach ein schöner Abend werden, wozu die gesamte Bevölkerung eingeladen ist. Der Erlös kommt der Kinderfeuerwehr zugute. eh