Lörzer schießt den FC Sand an die Spitze

Mit einem knappen, aber hochverdienten 1:0-Heimsieg über die JFG Hochspessart setzt sich der Aufsteiger FC Sand an die Tabellenspitze der A-Jugendfußball-Bezirksoberliga Unterfranken, mit einem Punkt Vorsprung vor dem TSV Großbardorf, der ein Spiel weniger absolvierte. Die favorisierten Hausherren taten sich gegen das Schlusslicht, das sehr tief in der eigenen Hälfte stand und sich auf das Verteidigen mit einigen Kontern konzentrierte, schwer. Dennoch erzielten die "Korbmacher" schon in der 4. Minute den 1:0-Führungstreffer durch André Lörzer, dem aus kurzer Distanz das einzige Tor der Partie gelang. Kurz vor der Pause klärte ein JFG-Spieler den Kopfball von André Lörzer nach einer Ecke auf der Torlinie. Auch nach dem Wechsel spielte nur Sand, ein Kopfballtreffer von Luca Zeiß (72.) nach einer Ecke wurde vom Schiedsrichter aufgrund einer strittigen Behinderung des JFG-Torhüters nicht anerkannt.

In der Jugendfußball-U15-Bezirksoberliga gewann der FC Sand das Derby gegen den TV Haßfurt mit 2:1 (2:0). Die rund 50 Zuschauer bekamen eine spannende und abwechslungsreiche Partie bis zur letzten Sekunde geboten. Die erste Halbzeit gehörte den Hausherren, die schon in der 5. Minute durch Tobias Kleinhenz, der alleine vor dem Tor war, in Führung gingen. Nur fünf Minuten später erhöhte Andreas Kundmüller per Kopf aus sieben Metern auf 2:0 nach Flanke von Niklas Stretz. Es folgten weitere Sander Torchancen, darunter ein Pfostenschuss und ein Abseitstor. Nach dem Wechsel gestaltete sich das Spiel ausgeglichener. In der 45. Minute verkürzte Nils Hacker per Elfmeter, auf der Gegenseite hielt TV-Torwart Raven Denning einen Strafstoß. Fünf Minuten vor dem Abpfiff klärte der Sander Schlussmann Nils Nigbur nach einem satten Weitschuss aus 25 Metern von Tizian Stütz gerade noch zur Ecke. Mit dem siebten Saisonsieg aus zehn Partien kletterten die Sander auf den zweiten Tabellenrang, der TVH rutschte mit der sechsten Niederlagen aus neun Spielen auf Platz 8.



Erster Saisonsieg

Der erste Saisondreier gelang der Fußball-A-Jugend des TV Ebern in der Kreisliga Coburg/Kronach mit 3:1 (1:1) gegen den TSV Weißenbrunn. Dominik Gardt (34.), ein Eigentor von Amniri (86.) und Nico Käßer (90.) stellten den Erfolg sicher. rr/di