Lob für Falkendorfer Wehr

Nach nur 20 Minuten konnte Jörg Jordan, Vorsitzender der Feuerwehr Falkendorf, die Hauptversammlung beenden. Der Vorsitzende erinnerte an die Vereinsveranstaltungen im letzten Jahr, die mit der Feuerwehrkirchweih, der Radtour, einem Grillfest und einem Ausflug auch in diesem Jahr wieder stattfinden werden.

Auf Vorschlag der Vereinsführung und mit einstimmigen Beschluss der Versammlung wird an Lorenz Jordan und Erwin Wolf sowie an Andreas Scherzer am 28. April die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Bei diesem Ehrenabend werden auch langjährig aktive Feuerwehrleute durch den Landrat mit dem Feuerwehrehrenzeichen geehrt und die neue Fahne geweiht.

Jordan hob besonders die freundschaftlichen Beziehungen zur Feuerwehr Neundorf hervor, so gibt es mit der Ortsteilfeuerwehr nicht nur gemeinsame Übungen, sondern auch einen gemeinsamen Ausflug. Die Patenwehr Herzogenaurach wird auch beim Zeltaufbau anlässlich des 150-jährigen Bestehens unterstützt werden. "Eine gelebte Patenschaft ist besser, als wenn sie nur auf dem Papier steht", sagte dazu der Vorsitzende.

Kommandant Bernd Hopfes berichtete ausführlich von den 15 Einsätzen. Mit Übungen und Schulungen bereitete sich die aktive Mannschaft auf die Einsätze vor.

Bürgermeister Klaus Schumann drückte seine Anerkennung für den Verein aus, der zum kulturellen Leben der Gemeinde beitrage. Wie der Bürgermeister erklärte, beginnen jetzt auch die Planungen für ein neues Löschfahrzeug. Damit soll das 27 Jahre alte LF8 der Falkendorfer Feuerwehr ersetzt werden. "Wir wissen zwar noch nicht, was das neue Fahrzeug kosten wird, aber wir haben mal vorsorglich 200 000 Euro in den Haushalt eingestellt", erklärte Schumann. Richard Sänger