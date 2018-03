Lkw ramponiert Spiegel eines Schulbusses

Ein 61-jähriger Busfahrer meldete am Donnerstagmorgen eine Spiegelberührung mit einem Lkw-Fahrer im Begegnungsverkehr. Bei der Feststellung des Schadens wurde am Schulbus ein Schaden von etwa 250 Euro festgestellt. Die Recherche hinsichtlich des Verursachers führte die Beamten nach Burgpreppach. Ein dort zu dieser Zeit tätiger Straßenarbeiter war an diesem Tag mit seinem kleinen Kran-Lkw in Richtung Burgpreppach gefahren. Der Unfallort war im Waldstück zwischen Kraisdorf und Leuzendorf. Auf Nachfrage gab der Lkw-Fahrer zu, selbst gefahren zu sein, versicherte jedoch glaubhaft, dass er eine Berührung nicht wahrgenommen habe. Bei dem Unfall handelte es sich um einen kleineren Bagatellunfall im Begegnungsverkehr mit zwei größeren Fahrzeugen. Keines der 60 Schulkinder, die sich in dem Schulbus befanden, wurde dabei verletzt. pol