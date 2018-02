Lkw kracht in stehendes Wohnmobil

Ein Lkw ist am Donnerstagnachmittag auf der A7 kurz vor der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers auf ein im Stauende stehendes Wohnmobil aufgefahren. Der Unfall ereignete sich auf der Fahrbahn Richtung Fulda.

Der Lkw kam anschließend an der Mittelleitplanke zum Stehen. Der Brummifahrer erlitt laut Auskunft der Feuerwehr einen schweren Schock und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Die beiden Insassen des Wohnmobils hatten ebenfalls einen Schock und wurden an Ort und Stelle von Feuerwehr und Rettungskräften versorgt.



Glimpflicher Ausgang

"Es hätte böse ausgehen können", kommentierte der Bad Brückenauer Feuerwehrkommandant Michael Krug den ob der Unfallschwere äußerst glimpflichen Ausgang der Kollision. Die Rettungsgasse sei aus seiner Sicht zu 50 Prozent in Ordnung gewesen. Hierbei kritisierte er das Verhalten einiger Brummifahrer.

Das entstandene Trümmerfeld erstreckte sich auf zirka 70 Meter, meldete die Freiwillige Feuerwehr Bad Brückenau. Während der Bergung musste die Autobahn Richtung Fulda ab der Anschlussstelle Bad Brückenau/Wildflecken voll gesperrt werden. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde eine Fahrspur der vollständig blockierten Fahrbahn von Trümmerteilen befreit, so dass der angestaute Verkehr einspurig durch die Unfallstelle abfahren konnte.

Für die Erstversorgung und Betreuung des Lkw-Fahrers und der zwei Personen aus dem Wohnmobil unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst. Zwei Gasflaschen mussten aus den Wohnmobiltrümmern geborgen werden. Bei der Überprüfung auf möglichen Gasaustritt konnte keine Gefährdung festgestellt werden. Die Feuerwehren, die um 14.37 Uhr alarmiert wurden, waren mit zirka 26 Einsatzkräften und insgesamt neun Fahrzeugen rund eine Stunde vor Ort. gl