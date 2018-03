Lkw knallt auf Pkw

Einen Leichtverletzten und 7000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Lauterer Höhe. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Coburg mitteilt, hatte sich um 7 Uhr ein 62-Jähriger von der B 4 kommend mit seinem VW Tiguan auf der Rechtsabbiegespur eingeordnet und musste an der Einmündung in die Lauterer Straße anhalten. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden VW auf. Der Tiguan-Fahrer hatte Nackenschmerzen und ging selbst zum Arzt. red