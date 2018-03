Lkw fährt an Ampel auf Golf auf

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von rund 7000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Bereich der Ampelkreuzung am Hans-Ort-Ring und der Peter-Fleischmann-Straße ereignet hat. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer reagierte beim Umschalten der Ampel auf Rotlicht zu spät und fuhr auf einen vor ihm bremsenden VW Golf auf. Dessen 55-jähriger Insasse erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen und klagte über Schmerzen im Nackenbereich. An dem VW Golf war der gesamte Kofferraum eingedrückt, während an dem Lkw "nur" die Stoßstange lädiert war.