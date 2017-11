Lkw blieb hängen

An einer Engstelle in der Ortsdurchfahrt kam es am Montag, gegen 11.50 Uhr, kam es in der Ortsdurchfahrt zu einem Kleinunfall, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Der Fahrer eines Sattelzuges war ortsauswärts unterwegs. An einer Engstelle touchierte er mit einem Reifen einen geparkten Pkw und verursachte einen Lackschaden an der Fahrerseite. pol