Lkw beim Abbiegen übersehen

Eine 53-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neumarkt hat am Mittwoch in Forth von der Kurt-Schuhmacher-Straße nach links in die Bundesstraße 2 einbiegen wollen und dabei einen von links kommenden Sattelzug übersehen, der in Richtung Gräfenberg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei berichtet. pol