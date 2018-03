Lkw-Anhänger kippt um: Da musste erst ein Kran her

Nach einem Unfall musste die Ortsdurchfahrt am frühen Montagmorgen für mehrere Stunden gesperrt werden.

Der Grund war, dass ein Lkw-Anhänger umgekippt war. Das Unglück ist einem 42-jährigen Kraftfahrer passiert, als er gegen 5.30 Uhr mit seinem Hänger-Zug in Richtung Lettenreuth unterwegs war. In der ersten Rechtskurve mitten im Ort kam er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Anhänger auf den erhöhten Bordstein. Dadurch verlor der Anhänger sein Gleichgewicht und kippte schließlich um. Großes Glück war, dass sich in dem Moment auf der anderen Straßenseite kein Fahrzeug befand.



Schweres Gerät

So kam der Lkw-Fahrer mit dem Schrecken davon. Die Feuerwehr Weidhausen leitete den Verkehr um. Zur Bergung des Anhängers wurde schweres Gerät, ein Kran, angefordert. mst