Live-Multivision-Show mit Hartmut Pönitz

"Cornwall - Im Land der seefahrenden Gärtner" lautet der Titel einer Live-Multivisions-Show von Hartmut Pönitz, die er am Dienstag, 14., und am Mittwoch, 15. November, in Coburg präsentiert. Was hat es mit dem Weltkulturerbe Stonehenge auf sich? Ist Land's End wirklich am Ende? Über diese und viele andere Fragen plaudert Hartmut Pönitz zwei Stunden lang mit viel trockenem, zum Teil britisch- schwarzem Humor, jeweils ab 19.30 Uhr. Karten hierfür gibt es im Fachgeschäft "Der Skandinavier" im Kanonenweg 50, das auch Veranstaltungsort ist. red