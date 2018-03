Litzendorfer zu Hause

Nach längerer Zeit bestreiten die Basketballer der BG Litzendorf (4.) wieder ein Heimspiel in der Memmelsdorfer Seehofhalle. Zu Gast in der 2. Regionalliga Nord am Sonntag um 16 Uhr ist die TG Tropics Würzburg (2.). Für die Gastgeber geht es darum, nach dem bitteren 46:76 in Nördlingen etwas gutzumachen. Gerade vor dem eigenen Publikum ist die Mannschaft gewillt, die Leistung abzurufen, zu der sie im Stande ist. Die Unterfranken sind allerdings ein guter Gegner, stehen sie doch auf dem zweiten Tabellenplatz und sind eines der erfahrensten Teams der 2. Regionalliga. In der Vorrunde hatte die BGL in Würzburg kaum eine Chance, verlor mit 78:95. Dies soll nun im vorletzten Heimspiel der Saison anders sein. lr