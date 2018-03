Litzendorf ist auf einem guten Weg

Während die Landfrauen in der Abenddämmerung dem letzten Aufbäumen des Winters trotzen und mit der Einkleidung des Osterbrunnens vor dem Rathaus erfolgreich die Schneeflocken vertreiben konnten, erfreute sich im Litzendorfer Rathaus der Gemeinderat an einem ausgeglichenen Haushalt und einer vielversprechenden mittelfristigen Finanzplanung für die Gemeinde. Und als wäre das für eine bestens funktionierende Gemeindeverwaltung und ihr Ratsgremium nicht genug, stellten die Vertreter von Bayern-Care und Architekt Roberto Kaiser von Silands Landschaftsarchitekten Ulm den Räten auch gleich noch ein höchst gelungenes Bauprojekt für das Baugebiet Aufseesianische Wiesen Litzendorf vor.

Bürgermeister Wolfgang Möhrlein (CSU) zeigte sich besonders von der hohen städtebaulichen Qualität der geplanten Seniorenwohnanlage angetan und von der exzellenten Zusammenarbeit zwischen den Architekten und der für die Vermarktung und den Betrieb zuständigen Erlanger Bayern-Care. Der eingeladene Wettbewerb habe sich unbedingt gelohnt, so alle am Verfahren Beteiligten, und das Ergebnis eines in engster Abstimmung optimierten Planungsprozesses mache aus dem zukünftig als "Pödeldorf Aufseesianische Wiese" bezeichneten Objekt eine Art Leuchtturmprojekt.



Ein klares Votum

Auf Nachfrage der Ratsmitglieder erklärten die Bayern-Care-Vertreter, dass in der neuen Wohnanlage zu 40 Prozent Einzimmer-Appartements mit einer Größe von bis zu 40 Quadratmetern Wohnfläche geplant sind, weitere 40 Prozent der fürs Wohnen zur Verfügung stehenden Nutzfläche würden mit bis zu 50 Quadratmeter großen Zweizimmerwohnungen belegt und zwanzig Prozent verblieben dann noch für Dreizimmerwohnungen mit einer Größe bis zu 65 Quadratmetern.

Nach der ausführlichen Vorstellung des Projektes erfuhren die eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange eine angemessene Würdigung und wurden schließlich jeweils ohne Gegenstimme beschlossen. Einzig die Belange des Immissionsschutzes konnten noch nicht abschießend erläutert und beschlossen werden, weil das erforderliche Lärmgutachten von der Unteren Immissionsschutzbehörde noch nicht vorlag. Abschließend wurde die Auslegung der Planung unter der übernommenen ortsüblichen Bezeichnung "Pödeldorf Aufseesianische Wiese" beschlossen.

Eine weitere für die Gemeinde finanziell durchaus anstrengende Baumaßnahmen stand dann auf der Tagesordnung für die Ratssitzung. Es galt nämlich die Stellungnahmen zum Bebauungsplan Doppelsporthalle Litzendorf abzuarbeiten, zu würdigen und zu beschließen. Ingenieur Leonhard Valier vom Büro für Städtebau und Bauleitplanung Wittmann, Valier und Partner Bamberg stellte das Projekt vor und erläuterte die einzelnen Anmerkungen und Einwendungen, die allesamt jeweils einstimmig beschlossen wurden.

Zurückgewiesen wurde eine private Stellungnahme, die das Gesamtprojekt auf der Grundlage einer nicht evidenten Auslegung des Baugesetzbuches und der Bayerischen Bauordnung anzufechten suchte. Diesen Einwendungen wurde im Übrigen auch von den beteiligten Fachbehörden nicht stattgegeben.

Der vierte Tagesordnungspunkt widmete sich dem Haushalt 2018, den Kämmerer Andreas Peter vorbildlich übersichtlich und für jedermann nachvollziehbar zusammengestellt hatte und dem Ratsgremium vorstellte. Zur Anwendung sei dabei die moderne Buchhaltungsmethode der sogenannten Doppik gekommen, so Peter. Die sei zwar anders als bei Bund und Ländern kein Muss für die Gebietskörperschaften und Kommunen, habe sich aber auch bei der kommunalen Haushaltsführung längst als sehr effektiv erwiesen. Im Gegensatz zur seit Jahrhunderten geübten Kameralistik, einer einfachen Einnahmenüberschussrechnung, sei das doppische Verfahren von der Buchhaltung auf zweiseitigen Konten geprägt, die die Soll- und die Haben-Seiten erfassten. Im mit dem Kunstwort Doppik bezeichneten doppischen Rechnungssystem werden alle Geschäftsvorgänge aufgrund von Belegen, die lückenlosen zeitlich und sachlich geordnet sind, aufgezeichnet.



Keine Kreditaufnahme

Die Ratsmitglieder zeigten sich beim Abschied von der Kameralistik dann auch nicht gerade traurig. CSU-Fraktionschef Herbert Schütz lobte ebenso wie seine Kollegen Franz-Josef Schick (SPD), Georg Lunz (Grüne) und die Kollegin Claudia Beuer-Dworazik (CWV) das umfangreiche Zahlenwerk des Kämmerers. Demnach werde die Gemeinde 2018 einen Jahresüberschuss von 1,1 Millionen Euro erwirtschaften und die Pro-Kopf-Verschuldung werde auf 489,92 Euro gesenkt. Eine Kreditaufnahme sei nicht vorgesehen, so Kämmerer Peter, und die Doppelsporthalle, die im Haushalt 2019 mit 4,6 Millionen Euro zu Buche schlage, sei auch zu schultern.

Angesichts der erfreulichen Haushaltslage beantragte die SPD-Fraktion eine Absenkung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer um 20 Punkte auf dann 340 Punkte. Das wurde von der Ratsmehrheit allerdings abgelehnt.

Der Haushaltsentwurf sowie die mittelfristige Finanzplanung wurde anschließend aber dennoch ohne Gegenstimmen verabschiedet.

Der fünfte Tagesordnungspunkt brachte den Beschluss des Ratsgremiums, die erfolgreiche Kooperation der Fränkische-Toskana-Gemeinden auf unbestimmte Zeit fortzuführen. Auch der moderaten Budgeterhöhung wurde zugestimmt.