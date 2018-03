Liste liegt im Rathaus aus

Bürgermeister Gotthard Schlereth rief in Erinnerung, dass die Pläne für die Autobahnbrücke im Rathaus ausliegen. Noch könne man sich in die Liste für Lärmschutzmaßnahmen eintragen.

Hohe Wellen schlug das Thema Straßenausbau-Beiträge im Marktgemeinderat. Derzeit seien keine Bescheide unterwegs, sagte Schlereth. Kämmerer Klaus Blum berichtete von Ausbaumaßnahmen ab 2017 im Gesamtwert von rund 1,2 Millionen Euro. Begonnen seien die Projekte Schulstraße Hassenbach, Ortsdurchfahrt Hetzlos, Kissinger Straße, Marktplatz, Obere und Untere Ecke in Oberthulba. Hinzu komme die Straßenbeleuchtung. Mittelfristig kämen noch nicht begonnene Maßnahmen in Höhe von 625 000 Euro hinzu wie zum Beispiel der Sportplatzweg in Wittershausen und der Außenbereich der Probstei in Thulba.

Klarheit herrscht über die Abrechnung des Projekts "Hinter der Mauer" in Thulba. Blum: "Das ist eine erstmalige Straßenherstellung, also nach dem Straßenerschließungs-Beitragsrecht abrechenbar." Das Straßenausbau-Beitragsrecht sei hier nicht betroffen. Da gehen die Bescheide an die betroffenen Anlieger.

Grünes Licht erhielt der Antrag auf Nutzungsänderung des ehemaligen Wasserpumpwerks am Laibach (Frankenbrunn) zum Jugendraum mit einem zweiten Fluchtweg und Anbau einer Pergola. Ortsbeauftragter Torsten Büchner (WG Frankenbrunn) sagte: "Ich rechne mit Eigenleistung, dem Engagement der Vereine und Spenden, damit das Vorhaben gelingt." An den Planer BaurConsult aus Haßfurt ging der Auftrag, die fälligen Anträge für das Wasserrecht und die Wasserschutzgebiete an den Thulbaer Trinkwasserbrunnen I und II vorzubereiten.

Der Markt will mit dem Projekt Grüngitter dem Insektensterben entgegenwirken. So gab es jetzt die Zustimmung für den jährlichen Zuschuss des Marktes in Höhe von 2000 Euro zu dem Großprojekt. Der Vereinsring aus Reith will einen Defibrillator am Feuerwehrgerätehaus anbringen.