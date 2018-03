Lionsclubs Coburg helfen in Benin

Die beiden Lionsclubs Coburg und Coburg Veste haben seit mehreren Jahren im afrikanischen Land Benin Hilfsprojekte. 2015 kamen neue hinzu: die Schule Pergame in einem Armenviertel der Millionenstadt Cotonou und ein Waisenhaus. Beide erhielten Schulmaterial wie Bücher und Hefte, auch Geschenke, während die Schreibutensilien aus Spenden von Coburger Geschäften und Banken stammten. Auch das in Coburg so erfolgreiche Vorlese-Projekt "Lesipold" hat in Cotonou einen Ableger. Die älteren Kinder erhalten französische Bücher, vor Ort gekauft, und lesen daraus den kleineren Kindern vor. Die Schule Pergame erhielt von lokalen Tischlern verfertigte Schulmöbel. Foto: Wolfgang Desombre