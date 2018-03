Lions-Club vergibt zehn Mal 3000 Euro

Heuer wird das 100-jährige Bestehen des Lions-Clubs International gefeiert. Für den Lions-Club Bayreuth-Kulmbach ist das Anlass für eine Benefizaktion.

Um an die lange Tradition der gemeinnützigen Arbeit der Lions-Bewegung anzuknüpfen und die Erfolge fortzusetzen, plant der Lions-Club Bayreuth-Kulmbach im Jubiläumsjahr eine besondere Aktion: Jeweils fünf Schulen in den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach kommen in den Genuss von bis zu 3000 Euro für ein Projekt, das Schülern zugutekommt, aber im regulären Schulbetrieb nicht realisiert werden kann.

"Egal, ob das Projekt im Bereich der Begabtenförderung angesiedelt ist oder der Inklusion oder Integration dient, unser Kuratorium muss überzeugt werden", so Präsident Michael Hohl. Die Konzepte müssen schriftlich an die E-Mail-Adresse lions@michael-hohl.info eingereicht werden und auf zwei DIN-A4-Seiten beschränkt sein. Dargestellt werden sollen Projektinhalte, Zielgruppen sowie Zeit- und Finanzbedarf. Einsendeschluss ist der 28. September. red