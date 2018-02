Lions Club pflanzt Baum für die neuen Erdenbürger

Der Lions Club Kronach führte vor kurzem bereits die zehnte Baumpflanzaktion im Garten der neuen Erdenbürger unweit der Festung Rosenberg in der Haingasse durch.

Präsident Christian Mitter betonte, dass mit der Baumpflanzung ein sichtbares Zeichen für die Verwurzelung des neuen Erdenbürgers in unserer Region gesetzt werden solle. Unter sachkundiger Leitung von Lionsmitglied Stadtförster Ulrich Dautel wurden sechs Obstbäume gepflanzt, darunter für ein Kind aus Wien und aus den USA.

Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein, ebenfalls Mitglied des Lions Clubs Kronach, lobte die Aktion Serviceclubs, die auch einen Beitrag zu künftigen Identifikation der Kinder mit ihrer Heimat leiste. Mittlerweile stehen im Obstgarten schon 72 Bäume.



Keine Altersgrenze

Eltern, Großeltern oder Paten können für ein Kind einen Obstbaum pflanzen. Auf eine Altersgrenze wird bewusst verzichtet, so dass auch für ältere Kinder noch ein Baum gepflanzt werden kann. Der Lions Club Kronach erhebt dafür eine Gebühr von 100 Eurp und stellt eine Urkunde aus.

An jedem Baum wird ein gesponsertes Namensschild mit Geburtsdatum angebracht. Die Kinder sind natürlich zur Obsternte berechtigt. Mit dem Erlös der Aktion fördert der Lions Club Kronach Jugendprojekte im Landkreis Kronach. red