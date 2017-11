Lions-Basar im Globus in Forchheim

Am 15., 16. und 17. November heißt es beim Lions-Club Schnäppchen jagen und stöbern für einen guten Zweck. Der Lions-Club Forchheim ist der Firma Globus dankbar, dass er als "Gast" die Gelegenheit bekommt, in der Vorhalle im Hause Globus einen verkleinerten Basar zu veranstalten - in vielen Jahren vorher wurde der Flohmarkt in den Rathaushallen durchgeführt.

Auch die Firma Waasner unterstützt die Aktion. Besucher, Kenner und Sammler können von "Kunst bis Krempel" Schätze und Schätzchen erstehen: LPs von der Klassik bis zum Pop, Schmuck, Spielzeug, Bücher, Porzellan und mehr. Der Markt findet zugunsten des Lions-Hilfswerkes statt. Die Verkaufserlöse fließen eins zu eins in regionale Projekte zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Bildung und Musik. Lions wird auch am Samstag, 2., und Sonntag, 3. Dezember, wieder nahe am Paradeplatz einen Glühwein- und Plätzchenverkauf durchführen. red