Lions-Aktion für die Tafel

"Ein Stück mehr im Einkaufswagen" heißt am Samstag, 24. März, von 8 bis 17 Uhr ein Aktion des Lions-Clubs Coburg im Real-Markt in Dörfles-Esbach in Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Roland Baier. Bereits zum zehnten Mal nutzen die Mitglieder des Lions-Clubs das Wochenende vor dem Osterfest, um Lebensmittel für die Coburger Tafel zu sammeln. Vergangenes Jahr kamen so 35 prall gefüllte Einkaufswagen mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs zusammen, die den Kunden der Tafel zugute kamen. red