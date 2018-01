Linker Außenspiegel war im Weg

Gegen den linken Außenspiegel eines grauen Pkw Opel stieß am Freitag, zwischen 8 und 14 Uhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer und richtete dabei einen Schaden von ca. 50 Euro an. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen. Das beschädigte Fahrzeug war zur Unfallzeit auf dem Parkplatz des Kinderhauses in der Ortsstraße "Großes Must" abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Land unter 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol