Linke wählen Kandidaten

Die Mitglieder der Partei Die Linke im Stimmkreis Erlangen und Erlangen-Höchstadt haben ihre Kandidaten für den Landtag und Bezirkstag gewählt.

Im Stimmkreis Erlangen-Höchstadt wählten die Mitglieder den Informatikstudenten Lukas Eitel, der sich als Landtagskandidat insbesondere dafür einsetzen will, dass die Versammlungs- und Freiheitsrechte gegen Angriffe der Staatsregierung verteidigt werden.

Als Bezirkstagskandidat wurde Maximilian Neumann gewählt. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit sieht der Abwassertechniker darin, auch auf Bezirksebene Privatisierungen von öffentlichen Dienstleistungen, insbesondere Krankenhäusern zu verhindern.

Als Landtagskandidat für den Stimmkreis Erlangen wurde der Linken-Kreisvorsitzende und Stadtrat Anton Salzbrunn gewählt. Der Gewerkschaftsangestellte will sich unter anderem dafür einsetzen, dass alle Menschen in Bayern Zugang zu guter und kostenfreier Bildung haben. Mirjam Dressendörfer, Regionalsekretärin bei der katholischen Arbeitnehmerbewegung, wurde als Kandidatin für den Bezirkstag gewählt. Dort will sie sich für ein Ende der repressiven Drogenpolitik in Bayern stark machen und die Gleichstellung von Menschen mit speziellen Bedürfnissen vorantreiben. red