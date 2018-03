Linke setzen auf Tränkenschuh und Steinrück

Der Kreisverband Bamberg-Forchheim der Partei Die Linke hat Andreas Tränkenschuh (23) für den Landtag und Christian Steinrück (26) für den Bezirkstag nominiert. Beide Kandidaten treten im Stimmkreis Bamberg-Land 401 an. Beide Kandidaten wurden mit einem Ergebnis von 100 Prozent gewählt, so die Pressemitteilung der Linken. Für Andreas Tränkenschuh besonders wichtig: "Bayern muss seiner Aufgabe zur Einhaltung der Klimaziele gerecht werden. Dazu gehört der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Die Linke setzt sich mittelfristig für einen kostenlosen Nahverkehr, statt der hohen direkten und indirekten Subventionierung der Automobilindustrie ein. Zudem ist eine geringere Flächenversiegelung und die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien wichtig."

Christian Steinrück will dafür eintreten, dass alle Bezirkskrankenhäuser in Oberfranken wieder in die Tarifbindung zurückkehren. Seine Partei stehe für gut bezahlte Arbeitsplätze in der Pflege. Die Bezirkskrankenhäuser müssten hier mit gutem Beispiel vorangehen. Zudem unterstütze man die Gewerkschaft Verdi in der aktuellen Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. red