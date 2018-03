Linienverbindung wegen Sperrung unterbrochen

Die SÜC Bus und Aquaria GmbH teilen mit, dass ab Montag, 26. März, mit Dienstbeginn die Linienverbindungen 1A und 3 wegen einer Vollsperrung der Lauterer Straße in Dörfles unterbrochen werden. Die Linie 1A endet somit am Obi, die Linie 3 in Dörfles-Esbach. Die Umleitung dauert bis voraussichtlich Samstag, 7. April (Ende der Osterferien). red