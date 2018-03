Linde war immer unser Stolz

Zu den Berichten "Vandalismus mit der Säge" und "Ohne Schwach- und Mitteläste bin ich jetzt leider verkrüppelt" (Bayerische Rundschau vom 7. und 14. März) wird uns geschrieben:



Da mischen sich Leute wie Herr Radtke und Herr Haug in Sachen ein, die sie nichts angehen. Sie wissen auch nicht, wie der Sachverhalt ist.

Als wir vor 40 Jahren nach Rugendorf gezogen sind, stand die herrliche Linde schon circa 35 Jahre - und es war immer schön, wenn wir uns, manchmal auch mit Bekannten, im Schatten des Baumes aufhalten konnten.

Ich habe ihn zwischenzeitlich schon vier Mal kürzen beziehungsweise ausschneiden müssen - und er schlug immer wieder prächtig aus. Um den Baum herum haben wir schon einige Jahre Pflanztröge mit Blumen bestückt, um eine gute Ansicht um den Baum herum zu haben. Das war immer unser ganzer Stolz, vor allem der meiner Frau.

Doch schon vergangenes Jahr im September ("Vielleicht habt Ihr ja ein halbes Jahr geschlafen") stellte ich fest, dass Wasser in die starken Äste und in den Stamm drang. Ich leihe jedem gerne einmal eine Leiter, da kann man ihn einmal von oben begutachten.

Um zu verhindern, dass die mittlerweile starken Äste auf die Scheune des Nachbarn oder auf die stark befahrene Straße Richtung Kindergarten und Badeweiher fallen und Schaden anrichten, musste er so kurz abgesägt werden. Denn sollte einmal etwas passieren, übernehmen ja nicht die die Kosten, die alles besser wissen.

So haben wir heuer erstmals keinen Schatten von unserer stolzen Linde. Wir hoffen ja selbst, dass der Baum in ein paar Jahren wieder seinen gewohnten Schatten wirft - und wenn nicht, wird er einfach umgesägt, als Brennholz verschürt und es wird ein neuer Baum gepflanzt.





Familie Werner Küntzel

Rugendorf