Ligeneinteilung im Bezirk steht fest

Wenn am 14. September für die ersten Mannschaften der Startschuss in die neue Tischtennissaison fällt, werden in den oberfränkischen Bezirksligen 170 Mannschaften auf Punktejagd gehen. Während 73 Herrenteams in sieben Ligen spielen, sind es 60 Damenmannschaften in sechs Ligen. 27 Jungenteams verteilen sich auf drei Ligen. Zehn Mädchenmannschaften spielen erstmals nur in einer Oberfrankenliga.



Reform im nächsten Jahr

Darüber hinaus schlagen zusätzlich insgesamt 20 Teams auf bayerischer Verbandsebene auf. In der 3. Bundesliga sind die Herren des TTC Wohlbach und des Aufsteigers DJK-SpVgg Effeltrich vertreten. Dies wird zugleich die letzte Punkteserie mit einer derartigen Ligeneinteilung sein. Im nächsten Jahr greift eine kürzlich beschlossene Strukturreform des Bayerischen Tischtennisverbandes, nach der es keine Kreise mehr geben wird, sondern das Tischtennisland Bayern auf 16 Bezirke aufgeteilt wird. Für Oberfranken bedeutet das, dass die Kreise Coburg, Neustadt, Lichtenfels und Bamberg den Bezirk West und die Bereiche Kronach, Hof, Bayreuth und Kulmbach den Bezirk Ost bilden werden. Verlassen wird Oberfranken der Kreis Forchheim in Richtung Erlangen/Nürnberg und der Kreis Fichtelgebirge in Richtung Oberpfalz.



HERREN

OBERFRANKENLIGA

TTV 45 Altenkunstadt (Ab.), TS Arzberg, Post-SV Bamberg, TTC Burgkunstadt, DJK Effeltrich III (Auf.), TTC Hof, TS Kronach, SV Mistelgau (Auf.), TTC Neunkirchen am Band, TSV Windheim.

2. BEZIRKSLIGA OST

TTC Alexanderhütte, TTC Au (Auf.), BSV Bayreuth (Ab.), TTC Hof II (Auf.), SV Holenbrunn, TV Konradsreuth (Ab.), TV Marktleugast, ASV Marktleuthen (Ab.), TTC Rugendorf II, TSV Teuschnitz, TSV Zell

2. BEZIRKSLIGA WEST

Post-SV Bamberg II (Auf.), SpVgg Heroldsbach/Thurn, TTG Neustadt-Wildenheid, TTC Rödental, TSV Scherneck, TSV Schesslitz, TV Schwürbitz, TSV Untersiemau II, TSV Unterlauter (Auf.), TTC Wohlbach II (Auf.)

3. BEZIRKSLIGA BA/FO/LIF

TSG Bamberg, TTC Burgkunstadt II (Auf.), TSV Ebermannstadt, DJK-SpVgg Effeltrich IV (Auf.), SV-DJK Eggolsheim II (Auf.), Jahn Forchheim (Ab.), SC Kemmern, TTC Lettenreuth, TV Schwürbitz II, RMVC Strullendorf (Ab.), SV Waldorf

3. BEZIRKSLIGA CO/NEC

TSV Bad Rodach, TV Ebern, TV 1886 Ebersdorf (Auf.), SV Meilschnitz, TTG Neustadt-Wildenheid II (Auf.), TSV Scherneck II (freiwilliger Ab.), TTC Thann (Auf.), TTC Tiefenlauter III, TSV Unterlauter II (Auf.), FC Adler Weidhausen

3. BEZIRKSLIGA HO/KC

SV Berg, TV Gefrees (Ab.), TV Konradsreuth II, DJK/SV Neufang, FC Nordhalben (Auf.), SG Regnitzlosau, TV Rehau (Auf.), SV Rothenkirchen (Ab.), TSV Stockheim, TSV Windheim II

3. BEZIRKSLIGA BT/FI

TS Arzberg II, SCR Bayreuth, TTC Creußen II, SV Heinersreuth, ATS Kulmbach (Ab.), TV Längenau, TTC Nagel, SV Neunkirchen am Main, TSV Obernsees (Auf.), TTC Rugendorf III, TV Thierstein (Auf.).



DAMEN

OBERFRANKENLIGA

TV Ebersdorf II, SpVgg Hausen II, TS Kronach, ATS Kulmbach II (Auf.), TTC Mannsgereuth, SV Mistelgau (Auf.), TV Oberwallenstadt (Auf.), SV Sparneck, TSV Teuschnitz, TSV Unterlauter (Ab.), TSV Untersiemau (Ab.), TTC Wallenfels

2. BEZIRKSLIGA OST

SV Berg, SV 1911 Hof, TV Konradsreuth II, TTC Mainleus (Auf.), FT Naila, SG Neuses, TTC Rugendorf, TTC Stammbach (Auf.), TSV Steinberg

2. BEZIRKSLIGA WEST

TTC Burgkunstadt, TSV Coburg-Scheuerfeld, SpVgg Hausen III (Auf.), TSV Meeder, TTC Neuses am Brand, TTC Tiefenlauter III (Ab.) und IV, TTC Thann, TSV Unterlauter II und III (Auf.)

3. BEZIRKSLIGA BA/FO/LIF

TTV 45 Altenkunstadt (Ab.), TSV Ebermannstadt (Ab.), Jahn Forchheim, SpVgg Hausen IV, ATS Kulmbach III, TTC Mainleus II, SV Mistelgau II, TV O'wallenstadt II (Auf.), TV Schwürbitz, TSV Thurnau

3. BEZIRKSLIGA CO/NEC

TSV Bad Rodach, TV Ebersdorf III, TTC Eigensdorf (Auf.), TTC/FW Gestungshausen, TSV Neuensorg (Auf.), TTG Neustadt-Wildenheid, TTC Thann II, TTC Tiefenlauter V, TTC Wohlbach II

3. BEZIRKSLIGA HO/KC

SV Berg II (Auf.), SV Fischbach, SV Friesen, SC Haßlach, TS Kronach II, TV Marienroth (Auf.), SG Neuses II, TSV Steinberg II und III (Auf.), TSV Windheim



JUNGEN

OBERFRANKENLIGA

TTV 45 Altenkunstadt (Auf.), SV Ebermannstadt, TSV Hof, TTC Mainleus, TTC Neunkirchen a. B. (Auf.), SpVgg Trunstadt (Auf.), TSV Untersiemau (Auf.), FC Weidhausen.

2. BEZIRKSLIGA OST

SV Berg (Auf.), TSV Bischofsgrün (Auf.), FC Wacker Haig (Auf.), TV Konradsreuth, TTC Mainleus II (Auf.), ASV Marktleuthen (Auf.), CVJM Naila, TTC Nagel (Auf.), TSV Windheim

2. BEZIRKSLIGA WEST

TSV Ebermannstadt II, TV Ebern (Auf.), DJK-SpVgg Effeltrich (Auf.), SpVgg Hausen, TTC Rödental, TSV Unterlauter II und III, TTC Unterzettlitz, FC Adler Weidhausen II (Auf.), TTC Wohlbach



MÄDCHEN

OBERFRANKENLIGA

TSV 1860 Bad Rodach I und II, SC Haßlach, TV Marienroth, ATSV Oberkotzau II, TTC Rödental II, TSV Teuschnitz, TSV Unterlauter II und III, TSV Windheim