Liederverein ehrt seine langjährigen aktiven Sänger und Sängerinnen

Forchheim — Es ist eine ganz seltene Ehrung, die der Sänger Roland Beetz aus den Händen der Vorsitzenden der Sängergruppe Forchheim-West, Claudia Fabry entgegen nehmen konnte. Der 77-jährige wurde im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Liedervereins Forchheim für 60-jähriges aktives Singen geehrt.

Noch gut erinnert sich Roland Beetz an die Anfänge seines Sängerdaseins zurück. "Mein Vater war auch aktiver Sänger beim Liederverein und mein Onkel Georg Roth war damals Kassier im Verein", erzählt der 77-Jährige. Da sei es damals auch nahe gelegen, dass er selbst als Sohn und Neffe mit damals 17 Jahren auch in den Verein eintrat. "Zu diesem Zeitpunkt habe ich damals bereits im Kirchenchor Sankt Martin gesungen, später dann im Klosterchor, wo ich auch heute noch - genau wie beim Liederverein - aktiv singe", erzählt Beetz.

Der 77-Jährige stammt aus einer sehr musikalischen Familie. Sein Bruder sang am Staatstheater Wiesbaden, sein Vater am Landestheater Coburg. Nach einem sechsjährigen Studium am Konservatorium, wo er eigentlich sich zum lyrischen Bariton ausbilden ließ, habe er als gesangliche Heimat den Tenor für sich entdeckt, erzählt Beetz. Damals habe er sich gegen eine Profikarriere als Sänger entschieden, sondern beschlossen dies hobbymäßig zu machen. Für den Liederverein ist Beetz ein Glücksgriff. Um den Verein selbst hat sich Beetz große Verdienste erworben, war dort 40 Jahre lang neben seiner aktiven Sängertätigkeit als Schatzmeister und zehn Jahre als Beitrat im Vereinsvorstand tätig.

Beetz war nicht der einzige aktive Sänger, der im Rahmen der Jahreshauptversammlung geehrt wurde. Liedervereins-Urgestein und langjährige erste Vorsitzende Heidi Neubauer wurde für 40-jähriges aktives Singen geehrt, Marianne und Gerd Barthelmann für 50-jähriges aktives Singen. Weiterhin wurden Ingeborg Hofstädter für 40 Jahre und Erna Roppelt und Ingeborg Schmitt für 50 Jahre Treue zum Verein in Abwesenheit geehrt.



Stadt Forchheim mit einbinden

Die erste Vorsitzende des Vereins, Gisela Steinlein, sagte in ihrem Jahresrückblick auf das abgelaufene Sängerjahr, dass man im Hinblick auf zukünftige Konzerte des Liedervereins alleine, aber auch bei Gemeinschaftskonzerten versuche, die Stadt Forchheim in das Werbekonzept mit einzubinden. Chorleiter Alexander Ezhelev, der den Liederverein im Februar 2017 übernommen hatte, ließ das abgelaufene Jahr aus sängerischer Sicht Revue passieren, Schatzmeister Bernhard Horn gab den Kassenbericht und Astrid Sprott berichtete über die Bewegung in der Sängerkasse. Kassenprüfer Hans Ritschka bescheinigte Allen eine gute Arbeit.

Warum man seit Jahren im Liederverein singe? Darauf wusste Urgestein Heidi Neubauer eine Antwort und brachte es auf den Punkt: Ein Chor beringe Menschen zusammen und bietet ihnen eine musikalische Heimat. Deshalb singe man seit Jahren im Liederverein Forchheim.