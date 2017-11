"Liedertafel" weist auf ihre Termine hin

Die "Liedertafel" legte ihre restlichen Termine für das laufende Jahr fest. So ist am Freitag, 15. Dezember, auf dem Grundstück von Bernd und Karola Schleicher an der Hauptstraße in Rentweinsdorf ein Glühweintreff. Bereits ab 16 Uhr tritt der Frauenchor im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth in Ebern auf. Das gemeinsame Adventskonzert mit dem Blasorchester Ebern findet am zweiten Advent, 10. Dezember, statt. Anschließend ist die vorweihnachtliche Feier des Gesangvereins im Rentweinsdorfer Marktsaal. Dabei stehen Ehrungen auf dem Programm. Zu den regelmäßigen Proben donnerstags um 19.30 Uhr im Feuerwehrschulungsraum in Rentweinsdorf sind jederzeit neue Sänger willkommen. sch