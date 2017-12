Liederkranz dankt treuen Mitgliedern

Der Liederkranz 1861 Herzogenaurach ehrt traditionell bei der Weihnachtsfeier langjährige Mitglieder. Im Saal des Clubs der Jugoslawen begrüßte Vorsitzende Ursula Welker neben vielen Aktiven und Mitgliedern auch eine Reihe von Ehrenmitgliedern.

Die musikalische Umrahmung der Feier gestalteten Manuel Höppner am Klavier und Horst Lenssen mit der Gitarre. Ursula Welker blickte in ihrer Ansprache auf Weihnachten in früheren Zeiten zurück, bis zum heutigen Geschenkewahnsinn der Konsumgesellschaft.

Tradition beim Liederkranz Herzogenaurach ist auch ein ausführlicher Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr, den Georg Hutter sehr professionell zusammenstellte und auch humorvoll kommentierte.

Die Ehrungen standen im Mittelpunkt des Abends, und Ursula Welker konnte neben zehn- und 25- sowie 40-jähriger Mitgliedschaft besonders Ehrenchorleiter Rudolf Hetzler für 50-jährige Mitgliedschaft ehren. Dem Dank und den Glückwünschen der Vorsitzenden schloss sich auch Dirigent und Kreis-chorleiter Gerald Fink an, der das Wirken des ehemaligen Chorleiters würdigte. Für 40 Jahre Singen im Chor konnte Fink zudem auch an Reinhilde Körner die Nadel und Urkunde des Fränkischen Sängerbundes überreichen.

Zum gelungenen Abend beim Club der Jugoslawen trugen neben der Vereinsführung insbesondere auch Manuel Höppner, Horst Lenssen, Georg Hutter und Alex Lechner sowie Erika Steininger bei. Nach den Ehrungen und dem ebenfalls traditionellen "Macht hoch die Tür" und "O du fröhliche, o du selige" stand der Abend im Zeichen der Gemütlichkeit und des Gedankenaustauschs.

Richard Sänger