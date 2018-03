Liederhort darf stolz auf seine Leistungen sein

In seinen "Vereinskeller" hatte der Vorsitzende des MGV Liederhort Reckendorf, Harald Kirchner, seine Mitglieder zur diesjährigen Jahreshauptversammlung eingeladen. Da in diesem Jahr keine Neuwahlen anstanden, konzentrierte sich die Tagesordnung besonders auf die Berichterstattung des Vorstandes.

Kirchner dankte rückblickend allen Sängern für ihren Einsatz und ihr diszipliniertes Verhalten beim Besuch der Chorproben und bei den verschiedenen Auftritten. Einen besonderen Dank richtete er an die inzwischen fünf "Gast"-Sänger aus Hallstadt - die übrigens auch Voll-Mitglieder des Vereins sind.

Ehrenmitglied Helmut Schnitzer ließ das Jahr 2017 noch einmal Revue passieren. Als Höhepunkte im Vereinsleben stachen dabei vor allem das Frühjahrskonzert in Hallstadt, die Gestaltung des Festgottesdienstes zum 40. Jubiläum der Reckendorfer "Eisbären", die Teilnahme am geistlichen Konzert der Sängergruppe Baunach und Itzgrund in der Memmelsdorfer (Ufr.) Pfarrkirche und die Mitgestaltung des Adventskonzertes in Dorgendorf heraus.

Anschließend berichtete Schnitzer noch über den durchweg sehr guten Probenbesuch der einzelnen Sänger, wobei sich zwei besonders "hervortaten": Arnold Kirchner und Erwin Pager - sie versäumten keine der 31 abgehaltenen Chorproben und erhielten dafür vom Vorsitzenden ein kleines Präsent zur Stärkung für die Zukunft.

Aus dem Bericht des Kassiers Erich Langhojer ging hervor, dass beim Liederhort stets wirtschaftlich gearbeitet wird und die Finanzlage des Vereins geordnet ist. Von den Kassenprüfern, vertreten durch Karlheinz Kublick, erhielt der Kassier höchstes Lob für eine einwandfreie Kassenführung.

Im laufenden Jahr, so berichtete der Vorsitzende, hat der "Liederhort" wieder einige größere Herausforderungen im Programm. So wird man sich zum Beispiel am Groß-Event des Sängerkreises Bamberg am 23. Juni an mehreren Aufführungsorten in der Bamberger Innenstadt beteiligen.

Des Weiteren stehen als Auftritte die "Altenehrung" in Reckendorf und das Adventskonzert in der Reckendorfer Pfarrkirche bereits fest. Daneben wird sich der Verein auch bei allen kirchlichen und weltlichen Anlässen in Reckendorf beteiligen. Auf Anregung von Erwin Pager wird man in diesem Jahr nach längerer Pause wieder eine vorweihnachtliche Feier im Vereinslokal der Weinstube "Gundelsheimer" durchführen.

Kirchner: "Machen wir weiter so, diszipliniert und konzentriert bei den Proben und Auftritten, dann kann sich auch unser kleiner Chor in Zukunft immer wieder sehen und hören lassen. Und schön wäre es natürlich, wenn man den einen oder anderen neuen Sänger für das Singen im Männerchor begeistern könnte!" pa