Liederabend mit vielen Chören

Der Chor Feinklang, Sängerkranz Grub am Forst, lädt zum Liederabend am heutigen Samstag, 24. März, ein. Mitwirkende Chöre sind Feinklang, Sängerkranz Grub am Forst, Leitung Markus Häßler, Singgemeinschaft Zeickhorn/Rohrbach/Höhnbach, Leitung Roland Heublein, der Männergesangverein Frankonia Gemünda unter Leitung von Julia Günter sowie der Gesangverein Frohsinn 1889 Obertheres unter Leitung von Bernhard Oberländer. Beginn ist um 19 Uhr in die Schulturnhalle. Der Eintritt ist frei. red