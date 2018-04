Liederabend mit Poesie und Leidenschaft

Leidenschaft für Liedgesang



red



Der Zauber des romantischen Liedes entfaltet sich am Sonntag, 15. April in alten Klostermauern. Um 17 Uhr laden Katrin Edelmann (Mezzosopran) und Peter Rottmann (Klavier) zu einem Liederabend im Festsaal des Klosters Wechterswinkel ein.Lieder von Franz Schubert und Gustav Mahler stehen im ersten Teil des Konzertes auf dem Programm der beiden Künstler. Im zweiten erklingt der Zauber des romantischen Liedes mit dem Liederkreis Op. 39, in dem Robert Schumann 1840 zwölf Gedichte Joseph von Eichendorffs für Singstimme und Klavier vertonte.Die in Meiningen geborene Mezzosopranistin Katrin Edelmann studierte in Basel, Saarbrücken und Würzburg. Im Bereich des Konzertgesangs hat sie sich ein breitgefächertes Repertoire erarbeitet. Neben der geistlichen Musik gilt ihre Leidenschaft auch dem Liedgesang. Als Solistin war sie unter anderem bei den Thüringer Bachwochen, beim Kissinger Sommer, beim Rhöner Orgelsommer und bei der internationalen Sommerakademie Mozarteum in Salzburg zu hören, ebenso auch im europäischen Ausland und live im Rundfunk.Peter Rottmann ist Regionalkantor im Bischöflichen Ordinariat Würzburg, Leiter des Regionalzentrums für Kirchenmusik in Bad Kissingen sowie amtlicher Orgelsachverständiger. Seit vielen Jahren ist Peter Rottmann Kirchenmusiker an der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena in Münnerstadt. Daneben pflegt er eine rege Konzerttätigkeit als Organist, Cembalist, Chorleiter, Dirigent, Pianist und Liedbegleiter.Karten sind erhältlich bei: Rhön GmbH, Spörleinstraße 11, 97616 Bad Neustadt, Tel.: 09771/946 70 oder im Kloster Wechterswinkel, Um den Bau 6, 97654 Bastheim, Tel.: 09773/897 262. Weitere Informationen unter www.kloster-wechterswinkel-kultur.de