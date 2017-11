Liederabend lädt zum Nachdenken ein

Am Samstag, 11. November, findet in der Kirche St. Josef in Niederndorf ein Liederabend unter dem Titel "Lieder gegen den Trübsinn" von Günther M. Doliwa (Autor und Liedermacher) statt. Der Abend lädt ein hinzuhören, aufzuatmen, sich Zeit zu nehmen, nachzusinnen über das Rad der Zeit, das rollt, über das, was in meinen Kräften steht, über das, was bleibt und was vergeht, über Schwere und Leichtigkeit und über das Schweben des Engels von Ernst Barlach. Beginn ist um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt. red