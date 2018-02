Liebesflüsschen?!

Jeden Mittwoch können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Mittwoch, den 14. Februar 2018 ist AMORBACH. Die unterfränkische Stadt liegt im Landkreis Miltenberg. Wie der Ortsname vermuten lässt, ist Amorbach ein sehr romantisches Städtchen. Die unter Denkmalschutz stehende Barockstadt wird auch gerne als "Schmuckkästchen" der Architektur bezeichnet. Verwinkelte Gassen, Fachwerkhäuser und sehenswerte Kirchen laden geradezu zum schwärmen ein. Doch neben der schönen Altstadt gibt es auch in der Umgebung viel zu entdecken. Amorbach liegt im bayrischen Odenwald und ist perfekt für erlebnisreiche Ausflüge im Grünen. Für alle Udo Lindenberg Fans, hält Amorbach noch eine ganz besondere Sehenswürdigkeit bereit. Das Eisenbahnmuseum im Erlebnisbahnhof beherbergt die einzigartige Udo-Lindenberg-Lok. Welche von Lindenberg eigenständig gezeichnet und entworfen wurde.



Gewinner

27 Personen haben mitgerätselt und alle lagen richtig. Unter den richtigen Lösungen wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Manuela Vollmayer" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an a.unger@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann.

"Rätselhafte Ortsnamen" - wie geht's weiter?

Das nächste Ortsnamenrätsel wird in 4 Wochen am Donnerstag, den 15. März 2018 um 8 Uhr bei Facebook veröffentlicht. Dann können erneut alle ihre Kreativität und ihr Rätselgeschick unter Beweis stellen beim neuen Rätselbild zu fränkischen Gemeindenamen auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de und es gibt natürlich auch wieder etwas zu gewinnen - viel Erfolg!