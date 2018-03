Lichtfeier und mehr an Ostern

Die Zeiler laden zum Osterfrühstück am Ostersonntag ein. Der Zeiler Pfarrgemeinderat freut sich auf alle Gläubigen nach der ökumenischen Lichtfeier an der Altach und dem Auferstehungsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael am Ostersonntag. Anschließend ist ein Osterfrühstück im Pfarrsaal geplant. H.B.