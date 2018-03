Lichtenfelserin randaliert im Klinikum

Eine 48-jährige Lichtenfelserin hielt sich am Montagabend im Klinikum auf, um in der Notaufnahme ihre Thrombose behandeln zu lassen. Hier riss sie etliche Zimmertüren auf und beleidigte die Patienten. Gegenüber der Polizei zeigte sie starke Stimmungsschwankungen von heiter bis aggressiv. Nach einer kurzen ärztlichen Begutachtung stellte sich heraus, dass eine Notfallversorgung nicht notwendig war. Die aggressive und zudem alkoholisierte Frau wurde in Gewahrsam genommen und durfte die Nacht in einer Haftzelle verbringen.