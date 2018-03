Lichtenfels spielt nicht in Schwabach

Schneebedeckte Fußballfelder in Schwabach haben die Austragung des für den Mittwochabend geplanten Landesligaspiels zwischen dem SC Schwabach und dem FC Lichtenfels verhindert. Die Partie wurde gestern abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Damit verdichtet sich der restliche Spielplan für die Lichtenfelser, die bereits neben dem Doppeleinsatz am Osterwochenende am 11. April ein weiteres Mittwochspiel (gegen Memmelsdorf) auf dem Programm stehen haben. red