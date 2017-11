Licht fällt aus, Radfahrer stürzt

Weil ihm das Licht am Fahrrad ausgefallen war, hat ein 48-jähriger Radfahrer am frühen Donnerstagmorgen eine Kurve am Radweg zwischen Poppendorf und Heroldsbach zu spät erkannt. Er kam vom Radweg ab und stürzte in eine Böschung. Zur Bergung wurde die Feuerwehr verständigt. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.