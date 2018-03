Letzter Aufgalopp für TVE

Bevor es am kommenden Wochenende in der Handball-Bezirksoberliga Oberfranken richtig ernst wird, absolvieren die Herren des TV Ebern noch einen letzten Test. Sie treffen am heutigen Dienstag um 19.45 Uhr in der Dreifachturnhalle auf den TV Ebersdorf.

Das Ergebnis gegen die zwei Klassen niedriger gemeldeten Gäste dürfte dabei zweitrangig sein, vielmehr bietet sich für den TV Ebern ein letztes Mal die Chance, verschiedene Mannschaftsaufstellungen zu probieren und Positionen der einzelnen Spieler zu variieren. Allerdings steht Trainer Batzner dabei aus unterschiedlichen Gründen wieder nur knapp die Hälfte seines Kaders zur Verfügung, sodass nicht alle Varianten getestet werden können. Dennoch soll es für die Eberner Handballer ein gutes und verletzungsfreies Warmlaufen für den Saisonauftakt am Samstag werden und dank der erneuten Spielpraxis ein zusätzliches Gefühl an Sicherheit für die schwere Auftaktpartie in Rodach geben. di