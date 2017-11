Letzte Veranstaltung

Inge Kirch beschließt am Mittwoch, 15. November, die Vortragsreihe im Erzählcafé im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Münnerstadt für das Jahr 2017. Inge Kirch ist Malerin. Für die Kolpingsfamilie malte sie die Kulisse für die Faschingssitzungen, und der Rhönklub-Zweigverein druckte ihre Federzeichnungen auf seinem Wanderplan ab. Zudem gab es eine Ausstellung in St. Elisabeth. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Das Referat beginnt um 15 Uhr. sek