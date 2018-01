Zum Abschluss der 24. Spielsaison gastiert am Samstag, 30. September, um 20 Uhr das Dresdner Kabarettensemble "Kaktusblüte" mit seinem aktuellen Programm "Doof sein ist schön" in der Teufelshöhle bei Pottenstein.

Diesmal haben sich die vier Akteure Friedemann Heinrich, Uwe Hänchen und Monika Breschke sowie Pianistin Janka Scheudeck die deutsche Bildungsmisere vorgenommen: Mutti will mit Sohn beim Schulleiter bessere Noten durchsetzen, ein Wandertag ist rechtssicher vorzubereiten und ein Aufsatz zum Thema "Was ist Demokratie" wird zurückgegeben. Bringt ein Lehrer auch mit 67 noch die Kinder über die Straße oder vielmehr die Kinder den Lehrer? Neben Erwägungen über psychologische Auswirkungen des Fernsehprogramms und des Schönheitswahns soll außerdem Neues aus der Computerwelt für eine Überraschung sorgen.

Karten sind im Vorverkauf im Tourismusbüro Pottenstein, Telefon 09243/70841 erhältlich und können auch per Mail für die Abendkasse reserviert werden: info@pottenstein.de. Einlass ist ab 19.30 Uhr, es besteht freie Platzwahl. Die Temperatur beträgt etwa zwölf Grad. red