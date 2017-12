Letzte Erntehelferin

Die Saison der freiwilligen Erntehelfer in der Fränkischen Schweiz ist beendet. Erwachsene konnten als Helfer bei der Ernte und Pflanzenpflege, bei der Weiterverarbeitung und Vermarktung der Erzeugnisse die heimischen Obsthöfe unterstützen.Als Dank für ihre Mithilfe erhalten sie Kost und Logis . Sie wohnen bei einem Obstbaubetrieb in der Fränkischen Schweiz und lernen so vor Ort dieVielfalt der landwirtschaftlichen Arbeit kennen. Die Idee entstand in Südtirol und wurde mit Hilfe eines EU-Projektes und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim als "Ernteerlebnis Fränkische Schweiz" umgesetzt. Der letzte Gast für diese Saison wurde nun verabschiedet. Die Dame aus Augsburg war eine Woche lang zu Gast auf dem Hof der Familie Engelhardt in Weingarts. Sie half vor allem bei der Verarbeitung der geernteten Obstprodukte. Michaela Engelhardt ist Vorsitzende des Projektes "Ernteerlebnis". Die nächste Saison startet im Sommer 2018. Nähere Informationen unter www.ernteerlebnis.de red