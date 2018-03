Lettenreuther Akku wieder aufgeladen

Einige Nachholspiele in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West sind für Sonntag noch angesetzt. Bereits erneut abgesagt wurde die Partei FV Mitwitz - TSV Meeder. Auf ihrem Hartplatz erwartet die SpVgg Lettenreuth die Bayernliga-Reserve der DJK Bamberg. Zum Mittelfeldduell tritt die SpVgg Ebing (9.) beim SV Merkendorf (8.) an.



SV Merkendorf - SpVgg Ebing

Im Duell zweier Tabellennachbarn geht es für beide Teams darum, mit einem Sieg den Abstand nach hinten zu vergrößern. Die Merkendorfer verloren jüngst gegen Mönchrödenmit 1:4, wurden dabei aber weit unter Wert geschlagen. Die Ebinger sind auswärts (vier Siege) ein gefährlicher Gegner. SpVgg-Coach Heiner Dumpert erwartet nicht unbedingt einen spielerischen Leckerbissen: "Es wird schon eher ein Kampfspiel." SVM-Trainer Stephan Essig sieht der Begegnung gegen seinen ehemaligen Co-Trainer beim FCE Bamberg (Starke/Dumpert) in der Regionalliga mit besonderem Interesse entgegen: "Wir spielen gegen eine erfahrene und eingespielte Mannschaft. Ich erwarte ein Match auf Augenhöhe."



SpVgg Lettenreuth -

DJK Bamberg II

Klar mit 3:0 gewannen die Bamberger am fünften Spieltag das Hinspiel gegen den Aufsteiger. Doch zwischenzeitlich haben sich die Lettenreuther enorm gesteigert. Doch waren den Akteuren von Spielertrainer Florian Eberth, der älteste Kader der Liga, zuletzt kräftemäßig am Limit. Dies zeigte sich insbesondere bei Bosporus Coburg (0:4). Nach gut zwei Wochen aber dürften die Lettenreuther ihren Akku wieder aufgeladen haben, wollen mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen. Dies wird gegen den Tabellendritten allerdings schwierig. Die Bayernliga-Reserve von Trainer Jupp Nagel wird auf diesem Rang überwintern. Die 1:3-Niederlage beim FCE Bamberg, nach zuvor fünf ungeschlagenen Runden, wird Don Bosco nicht verunsichert haben. Wie schlägt sich also die erfahrenste, weil älteste Mannschaft gegen das junge tatendurstige Team der Gäste, das vielleicht sogar mit einigen Bayernliga-Akteuren verstärkt sein könnte? gefa