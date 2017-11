Lesung mit Autor Helmut Vorndran

Auch bei der sechsten Reihe von "Redwitz liest" ist Helmut Vorndran dabei. Nicht umsonst gehört er zum Stamm der Autoren und wird am heutigen Mittwoch mit seinem erst im vergangenen August erschienenen Kriminalroman "Der Jade Sauropsid" seine Zuhörer fesseln. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr im Bürgertreff "Altes Cafe". Die Texte des überzeugten Franken sind gespickt mit allerlei politischen und sozialen Seitenhieben, persiflierendem Lokalkolorit und einer ordentlichen Prise schwarzen fränkischen Humors. In den letzten Jahren überzeugte der gelernte Schreiner und Fast-Sozialpädagoge (Abbruch des Studiums wegen erkannter Sinnlosigkeit) seine Besucher und sorgte jeweils für ein volles Haus im Bürgertreff "Altes Café." Die Organisation von "Redwitz liest" liegt in den Händen von Quartiersmanager Michael Aulbach. Karten sind im Vorverkauf im Bürgerbüro des Rathauses, unter rathaus@redwitz.de oder an der Abendkasse erhältlich. red